PHOTO ANDREW HARNIK, ASSOCIATED PRESS

S’il est déjà acquis qu’elle marquera l’histoire, la nouvelle et toute première vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, sera surtout une figure d’authenticité pour toute la population américaine, croit une Montréalaise, amie de longue date avec la politicienne.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« J’en suis sûre : elle va résonner avec la société américaine, avec la population et elle saura comprendre les nombreux problèmes de la classe moyenne », a expliqué à La Presse Wanda Kagan, qui a connu la nouvelle vice-présidente durant ses études secondaires à la Westmount High School, au tournant des années 1980. C’est à cette époque que les deux femmes se sont liées d’amitié.

Aujourd’hui agente administrative au CIUSSS du Centre-Ouest de Montréal, Mme Kagan dit avoir été témoin de l’ascension fulgurante de Kamala Harris, au fil du temps. « Avec les années, on a un peu perdu contact, mais un jour, je l’ai revue à la télévision. Elle allait devenir la première procureure noire de San Francisco. J’ai immédiatement appelé son bureau, et elle m’a tout de suite rappelée. Rien n’avait changé, c’était comme si le temps n’avait pas bougé », raconte celle qui, comme Kamala Harris, est âgée de 56 ans.

Son vécu est d’ailleurs intimement lié à la carrière de la nouvelle vice-présidente, puisqu’à l’époque, Wanda Kagan s’était confiée à une jeune Kamala Harris sur les agressions sexuelles qu’elle a vécues dans son enfance. « L’une des raisons pour lesquelles je voulais devenir procureure, c’était pour protéger des gens comme elle », a dit la politicienne cet automne, dans une vidéo de campagne parue en septembre. « Ce que j’ai vécu l’a en quelque sorte motivée à changer les lois pour les femmes et les enfants victimes d’agressions », raconte Mme Kagan à ce sujet, fière d’avoir pu faire « partie de cette grande histoire ».

Pour la mère de famille, voir son amie marquer la planète a été une consécration. « Émotionnellement, je suis épuisée, lâche-t-elle en riant. Ça a été beaucoup plus bouleversant que je pensais. L’entendre parler, ça a fait rejouer en moi des moments uniques que nous avons partagés. J’ai eu un sentiment de puissance très fort », raconte la principale intéressée.

N’importe qui peut faire l’histoire, mais seule une femme incroyable peut le faire. Elle représente le changement, l’unité, et c’est ce dont les États-Unis ont besoin. Toute sa famille est multiculturelle et diversifiée, sous toutes les formes possibles. Wanda Kagan, amie de Kamala Harris

Après un mandat de quatre ans de Donald Trump, marqué par la division sur plusieurs plans de la société américaine, Kamala Harris et Joe Biden auront beaucoup à faire, dit la Montréalaise. « Ils devront d’abord réparer beaucoup de pots cassés. Mais j’y crois. Le président Biden est une personne très terre-à-terre. Et ils proviennent tous les deux de la classe moyenne. Ils ont les outils pour y arriver », raisonne-t-elle.

« Mettons-nous au travail »

Plus tôt, mercredi en début de journée, la Westmount High School a publié une vidéo dans laquelle plusieurs élèves et enseignants félicitent la nouvelle vice-présidente, suscitant au passage des dizaines de réactions de Montréalais.

« Mettons-nous au travail », a tweeté peu après sa prstation de serment la première vice-présidente des États-Unis, promettant « d’affronter les crises auxquelles notre nation est confrontée et rassembler le peuple américain ». Se disant honorée par la nomination, elle a également promis de travailler « pour le peuple » tout au long de son mandat, qui doit s’échelonner jusqu’en 2024.

Dans le bureau Ovale, le président Joe Biden a de son côté signé mercredi plusieurs décrets présidentiels pour faire face aux crises multiples et profondes que traverse l’Amérique et revenir sur les mesures phares de l’ère Trump, en engageant notamment le retour des États-Unis dans l’accord de Paris sur le climat et au sein de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

« Nous allons combattre le changement climatique comme nous ne l’avons jamais fait jusqu’ici », a-t-il déclaré. Il a aussi mis fin à l’interdiction d’entrée aux États-Unis pour les ressortissants de pays en majorité musulmans – une des premières mesures très controversées de son prédécesseur républicain.

— Avec l’Agence France-Presse