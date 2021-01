(Washington) Donald Trump devrait offrir le pardon présidentiel à son ancien stratège en chef, Steve Bannon, dans le cadre d’une série de pardons de dernière minute qui ne semblait pas encore décisive dans les dernières heures de sa présidence, selon une personne familière avec la réflexion du président sortant.

Jonathan Lemire, Eric Tucker et Jill Colvin

Associated Press

La personne, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de délibérations privées, a souligné que Donald Trump avait fait volte-face à plusieurs reprises alors qu’il réfléchissait à sa dernière action de clémence.

Donald Trump devrait offrir des pardons et des commutations de peine à pas moins de 100 personnes dans les heures précédant son départ de mercredi à midi, selon deux personnes informées des plans. La liste devrait inclure des noms inconnus du public américain – des gens ordinaires qui ont passé des années à languir en prison – ainsi que des amis et alliés politiques comme ceux qu’il a graciés dans le passé.

Steve Bannon a été accusé d’avoir dupé des milliers d’investisseurs qui pensaient que leur argent serait utilisé pour remplir la principale promesse électorale de Donald Trump de construire un mur le long de la frontière sud. Au lieu de cela, il aurait détourné plus d’un million de dollars, payant un salaire à un responsable de campagne et des dépenses personnelles pour lui-même.

Steve Bannon n’a pas répondu aux questions de l’Associated Press mardi.

Donald Trump a déjà gracié un grand nombre d’associés et de partisans de longue date, y compris son ancien président de campagne, Paul Manafort ; Charles Kushner, le père de son gendre ; son ami et conseiller de longue date Roger Stone ; et son ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn.