(Washington) Donald Trump « a eu raison » d’avoir une position « plus ferme face à la Chine », a déclaré mardi Antony Blinken, le futur secrétaire d’État du président désigné des États-Unis Joe Biden, tout en marquant son « désaccord » sur la stratégie du président sortant « sur de nombreux points ».

Agence France-Presse

« Le principe de base était le bon », a-t-il dit devant les sénateurs au sujet de la fermeté affichée par le gouvernement Trump.

« Génocide »

M. Blinken aussi dit qu’il partage l’accusation de « génocide » perpétré par la Chine contre les musulmans ouïghours, rendue publique par l’administration sortante de Donald Trump au dernier jour complet de son mandat.

« C’est aussi mon opinion », a répondu Antony Blinken lors d’une audition parlementaire à un sénateur qui lui demandait s’il était d’accord pour évoquer un « génocide ».

Ce double aveu intervient alors que le président américain sortant a lui-même fait de sa stratégie face à la Chine un des points forts de son bilan, à la veille de son départ de la Maison-Blanche.

« Nous avons redynamisé nos alliances et uni les nations du monde pour faire face à la Chine comme jamais auparavant », a affirmé Donald Trump lors d’un discours d’adieu qui sera diffusé prochainement selon la Maison-Blanche, qui en a publié des extraits.

Antony Blinken a toutefois estimé que cette fermeté devait s’appuyer sur une diplomatie différente par rapport à l’unilatéralisme qu’il a reproché au gouvernement républicain.

« Nous devons faire face à la Chine depuis une position de force, pas de faiblesse », a-t-il plaidé, en assurant que cela impliquait de « travailler avec les alliés au lieu de les dénigrer, de participer et mener les institutions internationales plutôt que de s’en désengager ».

Quitter les cénacles multilatéraux « laisse la place à la Chine pour en écrire les règles et les normes et pour animer ces institutions », a-t-il relevé.

Il a aussi expliqué que les États-Unis étaient davantage en « position de force » lorsqu’ils « défendent leurs valeurs quand les droits humains sont violés » ou « quand la démocratie est menacée à Hong Kong ».

Washington recherchera un « accord plus fort et plus durable » avec l’Iran

Antony Blinken a aussi confirmé que le gouvernement de Joe Biden était prêt à revenir dans l’accord sur le nucléaire iranien à condition que Téhéran respecte à nouveau ses engagements, tout en appelant de ses vœux une entente « plus durable ».

« Mais nous utiliserions cela comme un point de départ, avec nos alliés et partenaires qui seraient à nouveau du même côté que nous, pour rechercher un accord plus fort et plus durable », a-t-il ajouté, estimant que cela devrait inclure le programme de missiles balistiques de l’Iran ainsi que ses « activités déstabilisatrices » au Moyen-Orient.

« Cela étant dit, je pense que nous n’en sommes pas là », a-t-il prévenu.

Le prochain ministre américain des Affaires étrangères a affirmé que la sortie des États-Unis de l’accord international de 2015, voulue par Donald Trump, avait renforcé la menace nucléaire iranienne.

« Un Iran avec l’arme nucléaire ou sur le point d’avoir la capacité d’en fabriquer une rapidement serait un Iran encore plus dangereux que maintenant », a-t-il martelé.

La solution à deux États pour Israël et la Palestine

Par ailleurs, le président désigné Joe Biden estime que la seule issue viable au conflit israélo-palestinien est « la solution à deux États », a dit M. Blinken.

« Le président pense comme moi que la meilleure manière, peut-être la seule manière d’assurer à Israël son avenir en tant qu’État juif démocratique, et de donner aux Palestiniens l’État auquel ils ont droit, c’est la solution dite à deux États », a-t-il affirmé.

Devant les sénateurs américains, il a toutefois reconnu qu’une telle solution n’était pas « réaliste » à « court terme », appelant dans l’immédiat Israéliens et Palestiniens à « éviter des mesures unilatérales qui rendent cela encore plus complexe ».

Le président américain sortant Donald Trump a présenté il y a un an son plan de paix pour le Proche-Orient, qui n’octroie aux Palestiniens qu’un État démilitarisé et réduit à sa portion congrue, avec une capitale en périphérie de Jérusalem et privé des colonies israéliennes qui seraient annexées par l’État hébreu.

L’Autorité palestinienne a rejeté en bloc cette proposition, refusant à l’administration Trump le statut de médiateur.

Antony Blinken a aussi assuré que « l’engagement » du futur gouvernement américain « en faveur de la sécurité d’Israël » était « sacro-saint ».