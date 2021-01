COVID-19

Joe Biden dévoile son plan de vaccination des Américains

(Wilmington et Washington) Des centres de vaccination de proximité, une coopération renforcée entre le pouvoir fédéral et les États, plus de campagnes de prévention : Joe Biden a dévoilé vendredi le programme qu’il entend mettre en œuvre à la Maison-Blanche, pour accélérer l’immunisation des Américains contre la COVID-19.