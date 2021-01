(Washington) Trois des manifestants pro-Trump dont les photos ont fait le tour du monde depuis leur violente intrusion au Capitole mercredi ont été arrêtés et inculpés, a annoncé samedi le département de la Justice.

Agence France-Presse

Jacob Anthony Chansley, alias Jake Angeli, le complotiste torse nu, coiffé de cornes de bison et peinturluré qui avait aimanté photographes et caméras aux quatre coins du Capitole, a été arrêté et inculpé d’intrusion illégale et de conduite violente au Capitole, a indiqué le ministère dans un communiqué

« Cet individu était armé d’une lance de deux mètres de long avec un drapeau américain attaché juste sous la lame », souligne le communiqué.

L’acte d’accusation précise que Chansley a appelé le FBI jeudi pour confirmer sa présence au Capitole. Il a affirmé qu’il « faisait partie d’une action de groupe répondant, avec d’autres “ patriotes ” d’Arizona, à un appel du président à tous les “ patriotes ” à venir à Washington le 6 juin ».

Originaire d’Arizona, ce trentenaire, qui se dit « guerrier spirituel » et se fait appeler « Le Loup du Yellowstone », a déjà été aperçu à de nombreuses reprises lors de manifestations pro-Trump à Phoenix ces derniers mois, arborant systématiquement sa fameuse coiffe.

Il se présente comme un « soldat numérique de QAnon », la mouvance complotiste dont Donald Trump est le héros et qui a vu l’intrusion de mercredi comme un triomphe.

Adam Johnson, le trentenaire au bonnet Trump photographié tout sourire en train d’emporter le pupitre de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a lui été arrêté vendredi en Floride.

PHOTO PCSO, VIA REUTERS Adam Christian Johnson

Il a été inculpé des mêmes chefs mais aussi de vol, bien que le pupitre de Mme Pelosi ait été retrouvé le lendemain, abandonné dans un couloir.

Enfin Derrick Evans, un élu du parlement de l’État de Virginie-Occidentale qui s’était filmé en train de pénétrer par la force dans le Congrès en criant « Derrick Evans est au Capitole ! », a été arrêté vendredi à son domicile et inculpé samedi d’intrusion illégale et de conduite violente.

L’élu local, qui a annoncé sa démission samedi, avait diffusé ses exploits en direct sur son compte Facebook et l’acte d’accusation le cite lorsqu’il pousse les gens autour de lui à forcer les portes du Capitole en criant « avancez, avancez ! », puis lorsqu’il s’écrie : « On est dans la place ! ».

Plus tard, l’élu a publié sur Facebook un communiqué affirmant n’avoir participé à aucune dégradation et n’avoir pénétré dans le Capitole qu’en temps que « membre indépendant des médias, pour filmer l’Histoire ».

Les trois actes d’accusation soulignent que les inculpés ont pénétré illégalement dans un bâtiment fédéral « au moment où le vice-président Mike Pence était présent », ce qui aggrave leur cas.

Vendredi, le département avait déjà annoncé 13 inculpations pour intrusion et désordre, et l’arrestation dans l’Arkansas de Richard Barnett, un militant pro-armes photographié le pied sur le bureau de Nancy Pelosi. Avant de partir, il a laissé un petit mot insultant à la cheffe des démocrates au Congrès.

Parmi les personnes poursuivies se trouvent un homme qui avait 11 cocktails Molotov dans un véhicule garé près du Congrès, un autre qui a donné des coups-de-poing à un policier du Capitole en forçant le passage et un troisième entré avec une arme à feu chargée dans l’enceinte du Congrès.