Manifestation au Capitole

Une « insurrection » signée QAnon

L’homme tatoué au torse nu qui portait un casque de Viking au milieu des t-shirts arborant la lettre « Q » qui ont envahi le Capitole mercredi incarne la signature du mouvement d’insurrection : le groupe QAnon, cette nébuleuse complotiste qui est de plus en plus présente au Canada et au Québec.