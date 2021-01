PHOTO JEENAH MOON, REUTERS

Des manifestants portant le masque brandissent un drapeau américain marqué du mot IMPEACH (destitution). La manifestation Get him out! defend democracy (Sortons-le ! Défendons la démocratie) a eu lieu le 7 janvier à Brooklyn, en réaction à l’assaut du Capitole, la veille, par des partisans de Donald Trump qui cherchaient à empêcher la certification par le Congrès de l’élection de Joe Biden.