Et si les émeutiers du Capitole avaient été noirs ?

(New York) Manifestations de « Black Lives Matter » en 2020 : répression par des forces de l’ordre dans des dizaines de villes. Irritants chimiques. Balles en caoutchouc et combats au corps à corps avec des foules largement pacifiques et certains vandales et pillards. Plus de 14 000 arrestations.