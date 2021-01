Journée d’infamie à Washington

(Washington) Encouragés par celui qui se proclame le président de la loi et de l’ordre, des centaines d’émeutiers ont semé mercredi l’anarchie et le chaos à Washington, envahissant le Capitole des États-Unis et interrompant la certification par le Congrès du résultat de l’élection présidentielle, dernière formalité avant l’investiture de Joe Biden à titre de 46e président.