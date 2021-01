Plus de 170 patrons exhortent le Congrès à reconnaître la victoire de Biden

(Washington) Plus de 170 dirigeants d’entreprises américaines parmi les plus grandes du pays ont demandé lundi aux élus du Congrès de reconnaître l’élection de Joe Biden lors d’une session prévue mercredi, plaidant pour un transfert du pouvoir en bonne et due forme.