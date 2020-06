Les États-Unis sont de loin, avec ce bilan, le pays le plus touché au monde en valeur absolue par la pandémie de COVID-19.

États-Unis: 919 morts en 24 heures, plus de 107 000 au total

(Washington) Le nouveau coronavirus a fait 919 décès supplémentaires en 24 heures aux États-Unis, selon le comptage mercredi à 20 h 30 (0 h 30 GMT jeudi) de l’université Johns Hopkins, qui fait référence.

Agence France-Presse

Cela porte à plus de 107 000 le nombre total de morts dans le pays, où près de 1 850 000 cas ont par ailleurs été recensés, d’après les chiffres, actualisés en continu, de l’université basée à Baltimore.

Les États-Unis sont de loin, avec ce bilan, le pays le plus touché au monde en valeur absolue par la pandémie de COVID-19.

Même si la pandémie ralentit dans le pays depuis le pic atteint à la mi-avril, les professionnels de la santé s’inquiètent, avec les manifestations contre la brutalité policière et le racisme, d’une résurgence dans les semaines à venir.

Depuis plus d’une semaine, des centaines de milliers de manifestants se retrouvent en rangs serrés, criant leurs revendications et toussant parfois sous l’effet du gaz lacrymogène, dans plus de 140 villes du pays.