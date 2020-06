Une autopsie indépendante a conclu lundi que George Floyd était mort asphyxié en raison « d’une pression forte et prolongée », a affirmé lundi l’avocat de la famille de la victime, contredisant les résultats de l’autopsie officielle.

Agence France-Presse et Associated Press

« Des médecins indépendants ayant mené une autopsie sur M. Floyd dimanche ont conclu que le décès avait résulté d’une asphyxie par pression prolongée », a déclaré l’avocat, Ben Crump.

Cette pression prolongée « sur son cou a coupé le flot sanguin allant vers son cerveau et la pression sur son dos a entravé sa capacité à gonfler ses poumons », a-t-il précisé.

« Les preuves soutiennent l’asphyxie comme cause du décès et l’homicide comme circonstance de la mort », a souligné lors d’une conférence de presse Allecia Wilson, médecin légiste de l’université du Michigan, qui a pu examiner le corps de la victime.

George Floyd, 46 ans, est mort le 27 mai à Minneapolis après qu’un policier blanc a plaqué son genou sur son cou pendant pendant 8 minutes et 46 secondes, selon les éléments de la plainte criminelle contre l’agent impliqué.

Les médecins légistes du comté de Hennepin, où se trouve la ville de Minneapolis, avaient eux déterminé qu’il n’y avait pas de « preuves physiques soutenant un diagnostic d’asphyxie traumatique ou d’étranglement ».

« L’effet combiné de l’arrestation et de l’immobilisation de M. Floyd par la police, ses antécédents médicaux et la présence potentielle de substance psychoactive dans son corps ont probablement contribué à sa mort », indiquent les résultats de l’autopsie des autorités locales, présents dans la plainte.

Depuis la mort de George Floyd, des flambées de violence ont été observées – des incendies ont notamment été déclenchés près de la Maison-Blanche –, mais la majorité des manifestations se sont déroulées pacifiquement.

Des manifestations ont éclaté de Boston à San Francisco, et des gens ont pillé des magasins en plein jour à Philadelphie, dans des villes de Californie et d’ailleurs.

Le gouverneur du Minnesota a fait venir des milliers de soldats de la Garde nationale pour aider à réprimer la violence et le vandalisme alors que des centaines de bâtiments ont été détruits ou endommagés à Minneapolis, au cours des derniers jours.

Un peu partout aux États-Unis, des manifestants ont appelé à mettre fin à la violence policière et plusieurs se sont joints à la police pour plaider pour la fin du pillage. Beaucoup ont également plaidé pour l’arrêt des incendies, du vandalisme et du vol, affirmant que cela affaiblissait les appels à la justice et au changement de société.

Appel au calme

À Minneapolis, Terrence Floyd, le frère de George Floyd, a lancé un appel vibrant à la paix à l’endroit où un policier a appuyé son genou sur le cou de son frère pendant plusieurs minutes.

« Allons-y. Allons-y. Faites-le pacifiquement, s’il vous plaît », a déclaré Terrence Floyd.

La foule a scandé « Quel est son nom ? George Floyd ! » et « Un de parti, il en reste trois ! » en référence aux quatre policiers impliqués dans l’arrestation de George Floyd. Le policier Derek Chauvin a été accusé de meurtre, mais les manifestants exigent que ses collègues soient également traduits en justice. Tous les quatre ont été licenciés.