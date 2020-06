Mort de George Floyd: Biden rencontre des responsables afro-américains

(Wilmington) Le candidat démocrate à la Maison-Blanche Joe Biden a dénoncé lundi la présidence de Donald Trump et les problèmes de racisme et d’inégalités qui rongent les États-Unis, lors d’une rencontre avec des responsables religieux et politiques afro-américains organisée après la mort de George Floyd.