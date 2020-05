PHOTO ASSOCIATED PRESS

(Washington) La gouverneure démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer, était mardi au centre d’une polémique, après que son mari eut cherché à profiter de sa position pour mettre le bateau familial à l’eau, en apparente contradiction avec les recommandations de déconfinement encore strictes qu’elle a elle-même formulées, selon la presse locale.

Agence France-Presse

À la mi-mars, Mme Whitmer avait décrété des restrictions parmi les plus sévères du pays pour freiner l’épidémie de coronavirus dans son État du nord des États-Unis, l’un des plus touchés par la COVID-19.

Elle est depuis devenue une cible privilégiée des opposants au confinement et du président Donald Trump, partisan d’une réouverture rapide de l’économie américaine.

La semaine dernière, le propriétaire d’une entreprise d’hivernage de bateaux dans le nord du Michigan a raconté sur sa page Facebook avoir reçu un appel d’un homme demandant à mettre son bateau à l’eau pour le long week-end férié du Memorial Day, indique le quotidien Detroit News.

Dans ce message, qui n’est plus public désormais, Tad Dowker explique que ses employés ont refusé cette demande car l’entreprise a recommencé à travailler « avec trois semaines de retard » en raison du confinement.

L’homme au téléphone aurait alors précisé qu’il était Marc Mallory, le mari de Mme Whitmer, et demandé si cela faisait « une différence ».

La gouverneure est considérée comme une des personnalités pressenties pour le poste de vice-présidente de Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle de novembre.

Le 18 mai, Mme Whitmer avait autorisé la reprise de certaines activités pour le jour férié de Memorial Day dans le nord de l’État, une région touristique entourée de lacs où elle possède une maison.

Elle avait toutefois mis en garde les non-résidents de cette région, leur demandant de ne pas se précipiter et de « bien réfléchir » avant de s’y rendre.

Dans un communiqué, la porte-parole de Mme Whitmer, Tiffany Brown, a refusé de commenter « l’emploi du temps personnel de la gouverneure ou de sa famille » ainsi que « toutes les rumeurs qui sont propagées » sur les réseaux sociaux.

Dans un message posté plus tard, la société d’hivernage a précisé que Marc Mallory avait fait part de sa compréhension quand on lui avait répondu qu’une mise à l’eau de son bateau était impossible rapidement.