COVID-19: plus de 35 000 morts auraient pu être évitées aux États-Unis

(New York) Plus de 35 000 morts du coronavirus auraient pu être évitées aux États-Unis si les mesures de confinement avaient été appliquées ne serait-ce qu’une semaine plus tôt, selon de nouvelles estimations de chercheurs de l’université new-yorkaise Columbia.