«New York doit se réinventer»

(New York) Ce n’est plus la ville qui ne dort jamais. Le soir venu, ses rues sont désertées, tout comme ses théâtres, ses restaurants et ses bars. Son célèbre métro, lui, ne roule plus entre 1 h et 5 h du matin. Même le jour, New York est méconnaissable, avec ses tours de bureaux aussi vides que ses écoles. Mais que deviendra l’épicentre de la pandémie de coronavirus, à court et à moyen terme, après son déconfinement, qui ne surviendra pas avant le 13 juin ? La Presse a exploré cette question avec Joel Kotkin, chercheur en urbanisme à l’Université Chapman, près de Los Angeles, où vit ce natif de New York, ville qu’il continue à fréquenter pour son travail.