Nouveau record d’actes antisémites aux États-Unis en 2019

(New York) Fusillade dans une épicerie casher du New Jersey, une synagogue de Californie ou attaque au couteau chez un rabbin new-yorkais : les États-Unis ont enregistré en 2019 un nombre record d’actes antisémites, et la communauté juive redoute une nouvelle montée des extrémismes avec la pandémie en 2020.