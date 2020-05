(Washington) Trois membres du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison-Blanche, y compris le Dr Anthony Fauci, se sont mis en quarantaine après être entrés en contact avec une personne déclarée positive à la COVID-19, un autre rappel brutal que même l’un des bâtiments les plus sûrs des États-Unis n’est à l’abri du virus.

Kevin Freking

Associated Press

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et membre éminent du groupe de travail, s’est fait connaître du public pour ses explications simples et directes à propos du coronavirus. Le Dr Robert Redfield, directeur des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), et le commissaire de la Food and Drug Administration (FDA), Stephen Hahn, sont également en quarantaine.

L’institut du Dr Fauci a déclaré qu’il avait été testé négatif à la COVID-19 et qu’il continuera à être dépisté régulièrement. L’institut a ajouté qu’il était considéré comme « à risque relativement faible » en fonction du degré de son exposition, et qu’il « prendrait les précautions appropriées » pour atténuer le risque des contacts personnels tout en poursuivant ses fonctions. Dr Fauci restera à la maison et fera du télétravail, et il se rendra à la Maison-Blanche seulement si c’est nécessaire et il prendra alors toutes les précautions, a déclaré l’institut.