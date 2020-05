La vaccination infantile en chute libre aux États-Unis

La vaccination infantile s’est effondrée aux États-Unis avec la COVID-19. Depuis la mi-mars, le nombre de bébés qui reçoivent le vaccin de la rougeole est deux fois moins important que la normale, et la chute est dix fois plus importante chez les enfants de 2 ans et plus. Une situation « terriblement inquiétante », dénonce l’Académie américaine de pédiatrie.