(Washington) Le coronavirus a fait 1450 morts aux États-Unis au cours des dernières 24 heures, a annoncé dimanche l’Université Johns Hopkins, un chiffre stable par rapport à la veille qui porte le bilan total américain à plus de 67 600 décès.

Agence France-Presse

Dimanche à 20 h 30 (0 h 30 GMT lundi), l’université basée à Baltimore et dont le comptage fait référence avait enregistré plus de 1,15 million de cas d’infection à la COVID-19 et 67 674 décès. Les États-Unis sont de loin le pays qui recense le plus grand nombre de décès dus à la pandémie.