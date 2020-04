L’État de New York enregistre son pire bilan sur 24 heures

(New York) L’État de New York, épicentre du nouveau coronavirus aux États-Unis, a annoncé samedi 630 nouveaux décès en une journée, son pire bilan sur 24 heures, et a lancé un appel d’urgence en attendant « le pic » de l’épidémie.