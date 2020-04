Le maire de Blasio a expliqué que la décision de demander aux habitants de se couvrir le visage avait été prise sur la base d’une étude publiée par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), autorité de santé nationale aux États-Unis.

New York demande à sa population de se couvrir le visage à l’extérieur

(New York) Le maire de New York Bill de Blasio a demandé jeudi aux habitants de la ville de se couvrir le visage lorsqu’ils sortent de chez eux, une première dans la ville la plus touchée par le coronavirus aux États-Unis.

Agence France-Presse

« Ça peut être une écharpe, quelque chose que vous avez fabriqué chez vous, un bandana », a expliqué l’édile lors d’un point de presse, mais cela « n’a pas besoin d’être un masque de professionnel ».

Au contraire, a-t-il martelé, « nous ne voulons pas que vous utilisiez les masques dont ont besoin les personnels d’urgence et les soignants », et dont il n’est pas certain qu’ils pourraient être disponibles en quantité suffisante jusqu’à la fin de la pandémie.

New York a enregistré 1562 morts du coronavirus depuis le début de la pandémie, selon des chiffres publiés jeudi en fin de journée par les autorités sanitaires de la ville, et approche des 50 000 cas positifs (49 707).

Le maire a expliqué que la décision de demander aux habitants de se couvrir le visage avait été prise sur la base d’une étude publiée par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), autorité de santé nationale aux États-Unis.

Cette étude met en évidence des cas de transmission du virus à Singapour par des personnes asymptomatiques.

L’étude indique que la transmission pourrait notamment intervenir par la seule respiration.

« Il a été montré que la parole et d’autres activités vocales, comme le chant, peuvent générer des particules dans l’air, avec une propension liée au niveau sonore », expliquent les auteurs de l’étude, publiée mercredi.

Lors de son point de presse quotidien, Donald Trump n’a pas clairement donné comme consigne de se protéger le visage, laissant le choix aux Américains.

« Je ne pense pas que ce sera obligatoire », a-t-il dit des recommandations données par certains élus locaux, « parce que certains ne veulent pas. »

« Nous ne voulons pas que les gens se sentent artificiellement protégés », a prévenu le Dr Deborah Birx, responsable de la coordination de la lutte contre le coronavirus à la Maison-Blanche.

« C’est un complément », aux recommandations déjà formulées, à savoir notamment la distanciation sociale et le lavage fréquent des mains, a expliqué la responsable.