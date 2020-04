« Pas de guerre sans armes » : à New York, des infirmiers dénoncent le manque d’équipement

(New York) « Les soldats ne vont pas à la guerre sans armes, pourquoi les infirmiers travailleraient-ils sans équipement de protection ? » Une trentaine d’infirmiers ont organisé jeudi une rare manifestation devant un hôpital new-yorkais, pour dénoncer le manque de masques, blouses et autres équipements de protection qui les met en danger, eux et leurs patients.