New York se métamorphose face à la COVID-19

(New York) Des tentes dressées à Central Park et devant les hôpitaux, le centre de conférences de Manhattan converti en hôpital bientôt suivi par le centre sportif de Flushing Meadows : New York, épicentre d’une épidémie américaine désormais officiellement plus meurtrière qu’en Chine, se métamorphose pour pouvoir soigner des dizaines de milliers de malades potentiels du coronavirus.