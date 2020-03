(Washington) Les États-Unis ont suspendu vendredi la délivrance de tous les visas ordinaires dans tous les pays du monde face à la crise sanitaire due à la COVID-19, a annoncé le département d’État américain.

Agence France-Presse

« Tous les rendez-vous pour des visas ordinaires de visite ou d’immigration sont annulés » à compter de ce vendredi, a-t-il déclaré sur Twitter.

« Dans la limite du possible, les ambassades et consulats continueront à délivrer des visas d’urgence », a-t-il précisé, promettant de reprendre le reste des services « dès que possible » mais sans fournir de date.

Washington avait déjà annoncé deux jours plus tôt la suspension des visas ordinaires dans « de nombreux pays », sans dire lesquels ni combien. La mesure est donc désormais généralisée.

Les États-Unis ont barré l’entrée sur leur territoire aux étrangers arrivant de la plupart des pays européens, vont fermer vendredi soir la frontière avec le Canada et réfléchissent avec le Mexique à limiter les passages entre les deux pays.

Dans le même temps, le département d’État a exhorté tous les Américains à ne pas se rendre à l’étranger.