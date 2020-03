Donald Trump « en guerre » contre le coronavirus, navire-hôpital dépêché à New York

(New York) Navire-hôpital militaire attendu à New York, ingénieurs de l’armée mobilisés, recours à une loi datant de la guerre de Corée : les États-Unis sont passés à une nouvelle étape jeudi face au nouveau coronavirus, et Donald Trump s’est présenté comme un président « en temps de guerre ».