PHOTO EVAN VUCCI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Trump ordonne la suspension des expulsions et saisies immobilières

(Washington) Donald Trump a ordonné mercredi la « suspension » des expulsions et des saisies immobilières jusqu’à fin avril pour atténuer l’impact économique du nouveau coronavirus.

Agence France-Presse

« Le ministère du logement et du développement urbain va apporter un soulagement immédiat aux locataires et propriétaires en suspendant toutes les expulsions et saisies immobilières jusqu’à la fin du mois d’avril », a dit le président américain au cours d’une conférence de presse.

Aucun autre détail n’a été fourni sur cette mesure potentiellement cruciale pour les millions de gens qui vont perdre ou ont perdu leur emploi à cause de la pandémie de coronavirus.