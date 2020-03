Décryptage: une présidence en question

(New York) La scène se déroule six jours avant que le médecin de la Maison-Blanche n’annonce le résultat du test de détection du coronavirus subi par Donald Trump. Le président américain s’adresse à un groupe de riches donateurs républicains à Mar-a-Lago, son domaine de Floride. La veille, il y a côtoyé sans le savoir au moins trois personnes qui auront un résultat positif au test de COVID-19 quelques jours plus tard.