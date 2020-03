Après des jours de confusion, Trump appelle à l’unité face au coronavirus

(Washington et New York) Après une série de mesures en ordre dispersé des États américains et de consignes confuses émanant de la Maison-Blanche, le président Donald Trump a appelé mardi à l’unité de la première puissance mondiale face à la propagation du coronavirus, promettant de mettre de côté les rivalités politiques.