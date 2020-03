Primaires démocrates : Biden espère distancer Sanders pour de bon

(Detroit et Washington) Le coronavirus est venu mardi perturber pour la première fois la campagne des primaires démocrates, contraignant Joe Biden et Bernie Sanders à annuler des rassemblements au soir d’un nouveau rendez-vous électoral dans six États, qui pourrait permettre à l’ancien vice-président de prendre un avantage décisif sur son rival.