(Los Angeles, Washington) Le coronavirus a été détecté sur 21 personnes à bord d’un navire de croisière qui avait été maintenu au large de la Californie, a annoncé vendredi le vice-président américain Mike Pence, qui coordonne la lutte contre l’épidémie aux États-Unis.

Agence France-Presse

Il s’agit de 19 membres d’équipage et de deux passagers du Grand Princess, qui transporte plus de 3500 personnes et devrait accoster prochainement dans un port non-commercial où de nouveaux tests seront effectués et où les malades seront placés en quarantaine, a ajouté M. Pence lors d’une conférence de presse à Washington.

Des échantillons ont été prélevés jeudi à bord du Grand Princess sur 45 personnes, passagers et membres d’équipage, a indiqué dans un communiqué jeudi soir la compagnie Princess Cruises, propriétaire du navire.

Le Grand Princess avait interrompu son circuit à la suite de la découverte de symptômes chez certains de ses 3533 passagers et membres d’équipage.

Un homme de 71 ans qui voyageait à bord de ce navire durant une précédente croisière est mort du COVID-19 à son retour en Californie. Une soixantaine de touristes ayant participé à la même croisière étaient demeurés à bord pour poursuivre leur circuit.

La compagnie Princess Cruises possède également le Diamond Princess, qui avait été placé en quarantaine en février au Japon avec plus de 700 contaminations, dont six mortelles.