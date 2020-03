Pendant que Joe Biden prononçait son discours de victoire, mardi soir, lors d’un rassemblement à Los Angeles, des manifestantes ont réussi à accéder à la scène. La réaction épique de sa femme, Jill Biden, et de sa conseillère principale, Symone D. Sanders, fait le tour du web, qui les sacre réelles championnes de la soirée.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

Une première manifestante est parvenue à se frayer un chemin sur la scène, où celui qui a remporté neuf des quatorze états prononçait un discours de victoire, mardi soir. Pendant que l’équipe de gardes du corps de Joe Biden était occupée à escorter la femme hors de la scène, une deuxième a surgi derrière lui. Et c’est Jill Biden, 68 ans, et Symone D. Sanders (la conseillère principale de Joe Biden), 30 ans, qui se sont portées à la défense de celui-ci.

Rapidement, Mme Biden (veston vert) s’est interposée entre son mari et la manifestante. Elle a saisi les poignets de la protestataire qui tenait une affiche sur laquelle on pouvait lire « Let Dairy Die » et en quelques secondes, Mme Sanders (veston ligné noir et blanc) est sortie de la foule à une vitesse éclair pour empoigner vigoureusement la femme et la descendre de scène. Mme Biden s’est ensuite tournée vers son mari et lui a dit : « C’est O.K., on est O.K. », puis l’a incité à reprendre son discours.

La vidéo a enflammé le web, attendri par le geste protecteur de Mme Biden envers sa douce moitié et impressionné par la rapidité de réaction de Mme Sanders. Cette dernière a elle-même tweeté avec humour qu’elle s’était cassé un ongle.

Sur internet, mercredi, plusieurs internautes s’entendaient pour dire que ces femmes fortes sont les réelles Biden et Sanders à avoir remporté le « Super mardi ».