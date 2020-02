Trump nomme un élu républicain contesté à la tête des services de renseignement

(Washington) Donald Trump persiste et signe : vendredi, il a nommé un de ses fervents partisans, l’élu républicain John Ratcliffe, à la tête des services de renseignement américains, un peu plus de six mois après avoir été contraint de renoncer à lui confier ce poste délicat.