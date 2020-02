Précurseur à la base de militants inégalée, les atouts-clés de Bernie Sanders

(New York) Il a une base de militants que ses rivaux lui envient, un discours pour réduire les inégalités devenu un impératif pour tous les démocrates, et une capacité à débattre et résister aux attaques personnelles : voici les principales qualités qui ont fait de Bernie Sanders le favori de la course à l’investiture démocrate.