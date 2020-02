Les milliardaires secouent les primaires démocrates

(Washington) À coup de publicités de campagne qui tournent en boucle, les milliardaires Michael Bloomberg et Tom Steyer investissent des centaines de millions de dollars dans les primaires démocrates. Et ça marche : leurs courbes montent dans les sondages, au grand dam des autres candidats qui les accusent de pervertir la course à la Maison-Blanche.