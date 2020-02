Débat démocrate: attaque en règle contre Buttigieg et Sanders

(Manchester) Pete Buttigieg et Bernie Sanders, qui dominent les sondages à quatre jours de la primaire démocrate dans le New Hampshire ont subi une attaque en règle lors du débat organisé vendredi à Manchester, critiqués pour l’un sur son inexpérience et pour l’autre sur son programme de gauche.