(Washington) Le sénateur républicain Mitt Romney a annoncé mercredi qu’il voterait, à contre-courant de son parti, en faveur de la destitution de Donald Trump, à quelques heures de l’acquittement attendu du président américain.

Agence France-Presse

« Le président s’est rendu coupable d’un horrible abus de la confiance du public », a dit dans l’hémicycle du Sénat l’ancien candidat malheureux à la présidentielle de 2012.

« Je suis conscient que certains dans mon parti vont vigoureusement désapprouver ma décision et que, dans certains milieux, je serai dénoncé avec vigueur », a ajouté le sénateur de l’Utah, qui pourrait bien être le seul élu républicain à faire défection lors du verdict.

Mais, a poursuivi cet élu de confession mormone, sa « conscience » et sa « foi » l’obligent à respecter son serment d’impartialité, prononcé il y a près de trois semaines en ouverture de ce procès historique.

La conduite du président était « une agression flagrante des droits électoraux, de la sécurité nationale et de nos valeurs fondamentales : corrompre une élection pour se maintenir au pouvoir est peut-être la plus grave et destructrice du serment » de président, a-t-il assené.

La semaine dernière, il avait déjà voté avec les démocrates et sa consoeur Susan Collins - qui cette fois votera l’acquittement - pour convoquer de nouveaux témoins au procès. La motion avait toutefois été rejetée.

Son discours a été immédiatement salué par les démocrates. « Alors que de nombreuses personnes se demandaient s’il restait de l’honneur dans la vie publique, Mitt Romney s’est levé », a tweeté le sénateur Chris Murphy.

Le fils du président, Donald Trump Junior, a en revanche demandé son exclusion du Parti républicain. « Mitt Romney est amer parce qu’il ne sera jamais président. Il était trop faible pour battre les démocrates et il les rejoint aujourd’hui », a-t-il taclé.