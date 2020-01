(Washington) Un homme d’une trentaine d’années a été hospitalisé à Everett, près de Seattle, avec le nouveau coronavirus chinois, ont annoncé mardi les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), confirmant le premier cas aux États-Unis.

Agence France-Presse

Il s’agit du dernier pays touché après la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande et Taïwan.

L’individu, dont l’identité n’a pas été dévoilée, n’avait visité aucun des marchés d’où ont émané de nombreux cas à Wuhan en Chine, mais avait seulement voyagé dans la région, a déclaré Nancy Messonnier, directrice du centre des maladies respiratoires des CDC, dans une conférence téléphonique avec la presse.

L’homme était arrivé à l’aéroport de Seattle le 15 janvier par un vol indirect depuis Wuhan. Il n’avait pas de symptômes à l’arrivée, mais a contacté de lui-même les services de santé dimanche après l’apparition de symptômes. Un échantillon, transmis aux CDC, a permis de confirmer lundi qu’il était bien contaminé par le nouveau virus, a indiqué Scott Lindquist, épidémiologiste de l’État de Washington.

C’est « un homme vif d’esprit » qui coopère « complètement », ont salué des responsables. Il se trouve actuellement au Providence Regional Medical Center à Everett. Son état actuel est bon, a dit Chris Spitters, responsable sanitaire du comté de Snohomish, juste au nord de Seattle.

Les États-Unis ont mis en place vendredi des contrôles dans trois grands aéroports américains (New York JFK, San Francisco et Los Angeles), et vont étendre ces contrôles à Chicago et Atlanta cette semaine, ont annoncé des responsables.

Tous les passagers voyageant depuis Wuhan par des vols indirects seront dorénavant obligés d’arriver aux États-Unis par ces aéroports, ont indiqué les CDC.