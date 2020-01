(Washington) Le président américain Donald Trump s’exprime depuis la Maison-Blanche après les frappes iraniennes sur des bases abritant des soldats américains en Irak.

L’Iran a revendiqué ces tirs de missiles en représailles à la frappe américaine qui a tué le puissant général Qassem Soleimani, architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient.

Au total, 22 missiles sol-sol se sont abattus sur les bases de Aïn al-Assad et Erbil, où sont stationnés certains des 5200 soldats américains déployés en Irak.

La seule réaction du milliardaire républicain à ce stade a été un tweet un peu énigmatique à la tonalité plutôt apaisante.

« Tout va bien ! Missiles envoyés depuis l’Iran contre deux bases militaires en Irak. L’évaluation des dégâts et des victimes est en cours. Jusqu’ici, tout va bien ! », a-t-il écrit mercredi soir.

« Nous avons l’armée la plus puissante et la mieux équipée au monde, de loin ! », a-t-il ajouté.

