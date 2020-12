Donald Trump nie vouloir instaurer la loi martiale pour renverser l’élection

(New York) La victoire de Joe Biden officielle, un Donald Trump désormais isolé continue pourtant à chercher un moyen, quel qu’il soit, d’invalider le verdict des urnes, à un mois de la fin de son mandat. Acculés, le président et sa garde rapprochée n’hésitent plus à avancer les idées les plus osées comme l’instauration de la loi martiale, ont rapporté plusieurs médias américains.