PHOTO ALEX EDELMAN, AGENCE FRANCE-PRESSE

Le président désigné Joe Biden et sa femme Jill Biden quittant l'église catholique St. Joseph on the Brandywine après la messe du matin, à Wilmington, au Delaware, le 18 décembre 2020. La première femme de Biden Neilia, et sa fille Naomi ont perdu la vie dans un accident de la route à cette date en 1972.