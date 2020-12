La cyberattaque en cours aux États-Unis pose un « risque grave »

(Washington) La cyberattaque d’envergure qui frappe plusieurs ministères aux États-Unis représente un « risque grave » et les mesures pour la contrecarrer seront « extrêmement complexes et difficiles », a prévenu jeudi l’agence américaine responsable de la cybersécurité et de la sécurité des infrastructures (CISA).