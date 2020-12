Cinq blessés après des incidents lors de manifestations pro-Trump

(Washington) Cinq personnes ont été blessées aux États-Unis, dont quatre grièvement à l’arme blanche et une par balle, durant des manifestations samedi pour réclamer « quatre ans de plus » de présidence Trump et dénoncer encore, sans preuves, des « fraudes massives » à la présidentielle plus d’un mois après l’élection de Joe Biden.