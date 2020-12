États-Unis

Un message codé du « Tueur du Zodiaque » déchiffré 50 ans plus tard

(Los Angeles) Une équipe de passionnés de cryptographie a annoncé vendredi avoir réussi à déchiffrer un des messages codés envoyés voici plus de 50 ans par le mystérieux « Tueur du Zodiaque », qui avait terrorisé le nord de la Californie à la fin des années 60 et reste non identifié à ce jour.