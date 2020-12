Diversité au sein du cabinet

Joe Biden reste sous pression

(Washington) Reconnaissant qu’il doit sa victoire aux électeurs noirs, Joe Biden a promis de former le cabinet affichant « la plus large diversité » de l’histoire américaine. En coulisses, les grandes voix afro-américaines maintiennent la pression pour se voir représentées à des postes-clés, et jurent de rester vigilantes.