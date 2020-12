États-Unis

La COVID-19 pourrait faire encore 150 000 morts d’ici février

(Washington) Les premiers vaccins sont imminents, mais l’hiver sera sombre aux États-Unis, où l’épidémie de COVID-19 reste hors de contrôle et pourrait encore tuer plus de 150 000 personnes d’ici février, a prévenu le plus haut responsable sanitaire du pays.