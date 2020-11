Décryptage

Guerre sainte à la Cour suprême

(NEW YORK ) Moins de trois semaines après l’accession de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême des États-Unis, son collègue Samuel Alito aurait pu laisser libre cours à une satisfaction de circonstance. Après tout, il venait de voir la majorité conservatrice de la plus haute instance américaine passer de cinq à six juges sur neuf. De quoi assurer pour plusieurs années le triomphe de ses opinions bien ancrées à droite.