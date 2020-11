(Washington) Joe Biden compte nommer au poste de secrétaire d’État le diplomate Antony Blinken, ont affirmé dimanche plusieurs médias américains.

Agence France-Presse

Antony Blinken, 58 ans, est un des principaux conseillers de Joe Biden en matière de politique étrangère et a été le numéro deux du département d’État sous le président Barack Obama, alors que M. Biden était vice-président. Selon le New York Times et l’agence Bloomberg, le président élu compte annoncer sa nomination mardi.

Fervent partisan du multilatéralisme, M. Blinken succéderait à Mike Pompeo, le secrétaire d’État du président Donald Trump, partisan de la « pression maximale » face à l’Iran et d’une politique sans concession à l’égard de la Chine.