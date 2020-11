(Washington) Donald Trump, qui refuse toujours d’accepter sa défaite face à Joe Biden, poursuivait vendredi son étrange croisade, essentiellement à coups de tweets, suscitant des interrogations sur la façon dont il compte sortir de ce qui a tout d’une impasse.

Jerome CARTILLIER

Agence France-Presse

Reclus dans la Maison-Blanche, refusant les interactions avec les journalistes, le président américain a commencé sa journée en retweetant une vidéo de la stupéfiante conférence de presse de son avocat personnel Rudy Giuliani.

Jeudi, pendant près de deux heures, ce dernier, dégoulinant de sueur, multipliant les digressions et les coups de colère, a accusé, sans preuve, le parti démocrate d’avoir organisé une fraude à grande échelle.

Donald Trump devait recevoir vendredi des élus locaux du Michigan, État-clé qu’il avait emporté en 2016 face à Hillary Clinton et qu’il a perdu cette année face à Joe Biden.

Cette invitation, ou moment où l’État s’apprête à certifier les résultats de l’élection du 3 novembre, a suscité une levée de boucliers.

Bob Bauer, avocat de l’équipe Biden, a dénoncé vendredi une initiative « affligeante » et « pathétique ».

« C’est un abus de pouvoir, c’est une tentative délibérée d’intimider des responsables électoraux », a-t-il déclaré, tout en se disant convaincu que l’initiative était vouée à l’échec.

Jeudi soir, le sénateur républicain Mitt Romney a accusé le président d’exercer « des pressions manifestes sur les autorités nationales et locales » pour « renverser la volonté du peuple ». « Il est difficile d’imaginer une action pire et plus antidémocratique de la part d’un président américain en exercice », a-t-il lâché.

Accaparé par ce combat contre ce qu’il appelle une élection « truquée », Donald Trump donne le sentiment d’avoir abandonné toute velléité de gouverner.

Jeudi, il n’a pas participé, à la Maison-Blanche, au point de presse de la cellule de crise sur le coronavirus, où étaient présents le vice-président Mike Pence et l’immunologue Anthony Fauci.

Regard sévère des Américains

« Il est difficile de comprendre comment cet homme raisonne », a estimé jeudi Joe Biden.

PHOTO JIM WATSON, AGENCE FRANCE-PRESSE Le président désigné Joe Biden a répondu aux questions des médias, jeudi à Wilmington, au Delaware.

« Je suis convaincu qu’il sait qu’il a perdu et que je prêterai serment le 20 janvier. Ce qu’il fait est tout simplement scandaleux », a-t-il ajouté le prochain président qui fêtait vendredi ses 78 ans, deux mois jour pour jour avant sa prise de fonction.

Son équipe de campagne n’a annoncé aucun évènement particulier pour cet anniversaire.

Au programme : une rencontre, dans son fief de Wilmington, au Delaware, avec Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, et Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate au Sénat.

Dans une étude rendue publique vendredi, le Pew Research Center a analysé le regard porté par les Américains sur le comportement de Donald Trump et de Joe Biden depuis l’élection du 3 novembre.

Le résultat est sans appel et sévère pour l’actuel locataire de la Maison-Blanche : seulement 31 % des personnes interrogées pensent que son attitude a été « bonne » ou « excellente » (contre 62 % pour Joe Biden).

Au niveau national, Joe Biden a remporté près de 80 millions de voix lors du scrutin de novembre, contre un peu moins de 74 millions pour le milliardaire républicain.

Mais la présidence se joue au travers d’un système de grands électeurs attribués dans chaque État, et la victoire du démocrate est courte dans une poignée d’entre eux.

En Géorgie, le dépouillement initial ne lui donnait que 14 000 voix d’avance sur son rival, un écart tellement serré qu’un recomptage à la main a eu lieu.

Les autorités locales ont annoncé jeudi soir que ce recomptage avait conforté Joe Biden comme vainqueur de cet État, avec une marge légèrement rétrécie d’environ 12 200 voix.

La certification des résultats devait être annoncée dans la soirée.