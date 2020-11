Biden constitue son cabinet qui « ressemble à l’Amérique »

Joe Biden l’a dit et répété en campagne : il compte être le président de « tous les Américains » et proposera un cabinet qui « ressemble à l’Amérique ». Et c’est en rappelant cette volonté de diversité qu’il a annoncé, mardi, la nomination des personnes qui constitueront son cercle de proches conseillers à la Maison-Blanche.